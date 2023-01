Les agendas 2023 ont été distribués dans les boites aux lettres des Chatenoyens

Comme chaque année, la Municipalité de Châtenoy-le-Royal édite et offre un agenda, lequel est distribué dans les quelques 2800 boites aux lettres des Châtenoyens et ce par les Conseillers municipaux.

Ce sont plus de 3000 exemplaires qui ont été réalisés en régie par le service communication de la commune de Châtenoy le Royal et édités pour l’année 2023, Entièrement financés par 23 partenaires (entreprises, commerçants et artisans), à savoir : Pascal Guinot TP; C2IP service informatique; l’Atelier du Gout, boulangerie pâtisserie; La caisse de Credit Mutuel de Châtenoy-le-Royal; Brevet Transport; Citelum éclairage public; Val Automatismes, portails et alarmes; Orpéa Résidence les Amaltides; Chalon Equip, articles décoration et fêtes; Electricité générale Pourette; 2 Age Conseils, géomètres experts; GCBAT, bâtiment et génie civil; transports Becker; Chauss’Unies chaussures; GAEC Elevage Galoche, produits fermiers; Morey Traiteur, boucher, charcutier; Carrefour Market; Projetia bâtiment; Emesys maintenance; agence Auto Mobilière; RAS Interim transport; Financia Expert, expertise comptable; Montchamont, menuiserie.

Un agenda très fonctionnel comportant de nombreux renseignements sur la vie châtenoyenne et indispensable dans la poche ou le sac. Cette année la page de couverture est une photo printanière d'une allée piétonnière au coeur de Châtenoy le Royal.

Pour remercier les partenaires, Monsieur le Maire, Vincent Bergeret, entouré de nombreux Conseillers Municipaux, a convié les annonceurs ce vendredi 13 janvier 2023 afin de les remercier et de partager un verre de l’amitié dans le salon d’Honneur de la Mairie.

La distribution dans les boites aux lettres est terminée et a été effectué hors circuits de la trop volumineuse publicité encombrante. Il est possible de s’en procurer en Mairie ou au CCAS rue Colette

JC Reynaud