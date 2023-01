SAINT-LOUP-GEANGES - Parents d'élèves, enseignants et élus dénoncent une "fermeture de classe injustifiée"

"Contre toute attente, nous avons appris que la Directrice Départementale de l'Education Nationale de Saône-et-Loire souhaitait retirer un poste dans notre école à la rentrée prochaine. L'école primaire de Saint-Loup-Géanges comprend 8 classes pour un effectif total de 181 élèves. Nous avons communiqué à l'administration des prévisions pour la rentrée 2023 de l'ordre de 175 élèves. Celle-ci en retient 172 seulement. Les 175 élèves prévus constituent une fourchette basse en sachant que chaque année, les prévisions du mois de janvier se situent toujours en dessous des constats de la rentrée de septembre. Ainsi, l'année dernière, nous avons enregistrés l'arrivée de 13 enfants qui ne pouvaient être anticipée en se référant simplement au registre communal des naissances (15 enfants de 3 ans enregistrés dans la commune pour finalement 28 inscriptions en septembre et aucun départ....). Pour l'année scolaire 2023-2024, il en sera de même, nous dépasserons très probablement la barre des 175 élèves. Sept maisons sont en cours de construction avec potentiellement des enfants qui viendront rapidement grossir nos effectifs.

L'avenir ne peut que nous conforter dans nos convictions puisque pour la rentrée suivante, celle de 2024, nous pouvons raisonnablement prévoir une trentaine d'inscriptions (25 naissances en 2021 sur la commune). Aussi, forts de ces éléments tangibles, nous ne pouvons comprendre et accepter une telle décision. Les conditions d'accueil des jeunes élèves de Saint-Loup-Géanges seraient fortement dégradées, avec au moins 25 élèves dans des classes à cours doubles et encore davantage l'année suivante. Une audience a été demandée auprès de la Directrice Départementale de l'Education Nationale. Les parents d'élèves s'organisent pour manifester leur indignation. Comment s'étonner de la baisse du niveau des élèves aux évaluations de CP-CE1 et 6ème alors que les équipes enseignantes se voient retirer de plus en plus de moyens et se retrouvent dans l'incapacité de remédier aux difficultés rencontrées par les enfants les plus fragiles ?"



Les parents d'élèves,

Les enseignants,

Les élus