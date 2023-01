Trois accidents de la circulation ce mercredi matin dans le sud de la Saône et Loire

Les routes sont particulièrement glissantes dans le sud de la Saône et Loire.

Les sapeurs-pompiers ont été déployés à trois reprises ce mercredi matin, à Crèches sur Saône et Charnay les Mâcon. Sur la route de Dracé, les sapeurs-pompiers sont intervenus après une perte de contrôle peu avant 7h du matin. A Charnay, vers 7H30, dans le sens Lyon-Paris sur l'A6, les sapeurs-pompiers sont intervenus pour la prise en charge de plusieurs personnes après une collision. IUn peu plus tard, toujours à Crèches sur Saône, c'est un accident entre une voiture et un scooter qui s'est produit route des Bergers.

L.G