En Saône et Loire, finalement, l'écologie, c'est bon pour les affaires...

Parole était donnée ce mardi soir dans les salons du Colisée aux quatre présidents des fédérations, MEDEF 71 - Fabien ROSSIGNOL, UIMM - Nathalie TRZESNIOWSKI , Travaux Publics - Eric BOYER et Bâtiment - Eric PIERRON . Entre optimisme et perpectives 2023, qu'en ressort-il ? Tous ont abordé la question de l'écologie, de la transition énergétique et du "verdissement" des politiques publiques comme un espace certes nécessaire mais surtout permettant d'assurer des carnets de commande plutôt en forme. Un discours qui dénote totalement avec ce que certains arboraient il y a quelques années encore... Signe que chacun a compris que l'écologie n'était pas à concevoir comme punitive mais bien comme un espace d'épanouissement pour tout le monde, y compris pour la croissance économique et la rentabilité de nos entreprises.

Du côté de la fédération des Travaux Publics, Eric Boyer, le Président départemental, s'est voulu le plus enjoué sur le sujet, considérant que les espaces de croissance et de viabilité des entreprises, se jouaient sur ce créneau. Il a tenu à saluer, la mobilisation du fonds vert à l'échelle régionale, la mobilisation du Conseil départemental de Saône et Loire notamment sur la RCEA, et toutes les politiques visant à réduire les déperditions d'eau potable dans les réseaux.

L'essentiel étant d'avancer, du côté du MEDEF 71, le message est clairement passé, et les entreprises entendent bien agir sur ce créneau porteur pour la planète, pour le mieux vivre ensemble et bien sûr pour les affaires.

Plus d'infos plus tard sur info-chalon.com

Laurent Guillaumé