"Transformez vos pépins en pépites !", à Chalon sur Saône, le conférencier Michel Poulaert a donné ses recettes de la réussite

Michel Poulaert, fait figure des meilleurs conférenciers au monde, après avoir été distingué à Nashville en 2020. Et ce mardi soir, il était l'invité du MEDEF Saône et Loire pour s'exprimer sur l'optimisme... devant un parterre de 350 personnes.

Enthousiame, optimisme, lâcher prise... les thématiques étaient claires ce mardi soir à l'adresse des adhérents du MEDEF 71, dans les salons du Colisée à Chalon sur Saône. En guise de voeux de la nouvelle année, l'organisation patronale pilotée par Fabien Rossignol, a volontairement choisi une thématique tournée vers la "positive attitude" plutôt que de sombrer dans des postures pessimisites qui ne font que tirer tout le monde vers le bas. Une thématique particulièrement appréciée par le Préfet de Saône et Loire, Yves Séguy ou Sébastien Martin, Président du Grand Chalon, présents pour l'occasion, ainsi qu'un grand nombre d'élus locaux.

Une année 2022 quasi euphorique pour l'UIMM

Nathalie TRZESNIOWSKI, Présidente de l'UIMM Saône et Loire, a évoqué une année 2022 loin des standards pessimistes, mentionnant un démarrage 2022 "euphorique". Les tensions sont apparues à compter de la rentrée de septembre avec la problématique énergétique, de la main d'oeuvre et de la tension sur les matières premières. Des propos partagés par l'ensemble des représentants des autres filières, qui tous ont évoqué. Fabien Rossignol a appelé les chefs d'entreprise à frapper aux portes des services de l'Etat, "renseignez-vous auprès des services même si les modifications de nos habitudes de travail sont lancées. Les changements sont structurels, il va falloir réflechir à d'autres façons de faire alors que nous sommes quasi au plein emploi" a lancé le Président de l'organisation patronale.

Digitalisation de l'industrie...

Industrie 4.0, digitalisation des process de production, "les problèmes actuels ne doivent pas faire oublier les objectifs de l'excellence industrielle" a insisté la Présidente de l'UIMM, évoquant les liens connexes avec l'Usinerie, inaugurée récemment ou le rôle pivot du Pôle d'excellence du CFAI.

"Des éléments d'inquiétudes mais aussi beaucoup d'optimisme" pour l'ensemble des intervenants.

"Transformer n'importe quel pépin en pépite", le mot d'ordre de Michel Poulaert

Le conférencier, invité du MEDEF, a tenu le micro pendant près d'une heure, avec un seul leitmotiv, "'l'optimisme et l'enthousiasme". Deux thématiques qui changent tout sur la manière d'appréhender, non pas les problèmes, mais les solutions. Pour Michel Poulaert, les semeurs d'angoisse et d'anxiété n'ont pas leurs places dans son récit aux entrepreneurs. "C'est à vous de choisir l'attitude à avoir face à la situation. La vie est ce qu'on fait. Aux cadeaux que la vie nous offre, il nous appartient de les saisir, de ne pas s'en détourner et de trouver la notice pour les valoriser. Le problème n'est pas le problème, c'est l'attitude face au problème".

A l'adresse des chefs d'entreprise, il a fait le voeu du "lâcher prise. Apprenez à vous tromper. C'est à partir des erreurs qu'on progresse, qu'on avance, qu'on tire des expériences. Echouer, c'est la preuve que vous vous rapprochez de la réussite. Le monde change de plus en plus vite ? non c'est juste que vous avez arrêté d'évoluer avec le monde".

Un sacré message adressé finalement aux gestionnaires des ressources humaines, "l'enthousiasme nourrit la motivation. Il faut exprimer et partager ses émotions".

Le délégué national de la Ligue des Optimistes a su extraire le sourire et la motivation ce mardi soir... à chacun de mettre en application ses préceptes et de voir la vie en Rose.

Laurent Guillaumé