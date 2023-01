C'était l'heure des essayages des robes pour les reines de Chalon-sur-Saône

Après les chaussures de gala au magasin Besson Chaussures, notre reine du Carnaval de Chalon et ses deux vice-reines qui ont un agenda très chargé avaient rendez-vous à Noces Blanches pour essayer leurs robes. Plus de détails avec Info Chalon.

C'est encadrées par deux responsables de la commission des reines du Comité des Fêtes de Chalon-sur-Saône, Nicole Bernardin et Brigitte Jimenez, qu'Ambre Aulas, la reine du Carnaval de Chalon-sur-Saône 2023, et ses deux vice-reines, Lisa Meunier et Ambre Jouannet, avaient rendez-vous ce mardi 17 janvier à Noces Blanches pour essayer leurs robes de gala.

Robes que nous ne pouvons pas vous montrer, celles-ci seront présentées au public le mois prochain.

Tradition gôniotique oblige, le facétieux gérant Sébastien Pelletier et son acolyte de toujours, Coralie Boivin, leur ont jour un maucais tour, en leur présentant des robes qui n'étaient pas au goût de ces demoiselles.

Il en aura été tout autre lorsqu'elles ont essayé les robes officielles.

Un peu de patience pour la présentation officielle !

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati