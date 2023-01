À Givry, les dernières actualités du Salon de Grégoire

Tout le programme des évènements prévus ce début d’année 2023 à partager en famille ou entre amis.

Les réservations sont d’ores et déjà ouvertes !



Vendredi 27 janvier

Soirée karaoké, couscous, buffet desserts



Mardi 14 février

Soirée St Valentin avec un menu passion, amour



Mercredi 22 février

Crêpes party enfants/parents et contes avec Anne Prost Cossio



Mardi 14 mars

Fêtons ensemble la Saint Patrick à l’Ibis Chalon Nord avec London Calling, burgers à gogo, dégustation vin du Domaine de la Luolle et bières de Louhans



Vendredi 17 mars

Soirée langue françaises et menu à la française avec Anne Prost Cossio



Samedi 15 avril

Le tour du monde des cabarets avec 3 danseurs, 1 chanteur. Ambiance cabaret à 100% !



Vendredi 28 avril

Soirée avec le groupe Nouche : manouche, jazz, swing

Le Salon de Grégoire Restaurant – Épicerie Fine - 5 rue de la République 71640 Givry 06 68 23 97 10

restaurant.lesalon.givry@gmail.com



restaurantlesalondegregoire.com



