Rugby - le CRC en phase Retour, la parole aux deux co-présidents

Les conditions atmosphériques ont eu raison de la reprise du Championnat de Promotion d’Honneur ( ou R2) pour ce dimanche 22 janvier 2023, le premier match retour contre et à Cluny est reporté à une date ultérieure.

L’occasion pour info-chalon.com de faire un point avec les deux co-présidents du Chatenoy Rugby Club (CRC) : Tony Pandrot et Thomas Bouillot. Un point sportif , mais aussi un point sur le fonctionnement et la situation du club dans cette saison 2022 - 2023 avec un regard sur l’avenir et la prochaine saison 2023 - 2024 et son effet Coupe du Monde.

Du point de vue sportif

Le CRC compte depuis deux saisons sur deux volets sportifs d’activité : l’Ecole de rugby et les deux équipes Seniors.

Coté Ecole de Rugby les deux co-présidents se disent satisfaits : « Nous pouvons offrir aux enfants de Châtenoy le Royal, mais aussi d’autres communes alentours, la possibilité de s’exprimer avec un balle ovale et ce depuis le Baby Rugby ( 5 ans), jusqu’au moins 12 ans. Nous avons pu mettre en place un encadrement d’éducateurs diplômés ou en cours de formation et nous sommes à la recherche d’autres éducateurs diplômés tout en privilégiant une formation auprès de joueurs du club.

Nous tenons à remercier le Rugby Tango Chalonnais, avec qui nous entretenons d’excellentes relations et travaillons en bonne intelligence dans l’intérêt du rugby sur le Chalonnais. Leurs éducateurs ont fait et font un très bon travail d’initiation dans les écoles de Châtenoy et de St Rémy. Ceci est profitable pour notre école de rugby forte de sa trentaine de « gamins et gamines »

De plus des parents s’investissent ou vont le faire. Des plateaux se déroulent régulièrement dans le secteur et la période des Tournois va débuter avec l’arrivée du printemps. Nous engageons deux équipes (U8 et U10) pour le Challenge Départemental à Mâcon le 1er Avril 2023; pour le Challenge Brailly à Chalon le 8 avril 2023 et le Challenge Vautrin à Louhans le 13 mai 2023.

Il est toujours possible de venir faire découvrir le rugby aux enfants qui le souhaitent le mercredi après-midi dès 14h et le samedi matin à 10h, au stade rue de Charréconduit. »

Coté des équipes Seniors, l’enthousiasme est plus modéré pour les deux co-présidents, non pas qu’ils soient déçus des résultats obtenus sur le terrain, mais pour qui cette accession deux niveaux au-dessus de celui de la saison dernière est une occasion pour former des jeunes :

« La phase Aller a du bon et du moins bon. Si l’on regarde l’équipe B, elle a bien su mener sa barque et son classement le prouve ( 3e). Elle a la volonté de bien figurer. Un regret cependant, ne pas pouvoir jouer tous les dimanches de son calendrier du fait du forfait d’équipes B dans trois clubs. Elle n’a pas joué depuis le 27 novembre 2022 !

Quant à l’équipe A nous sommes hélas avant dernier de la poule à l’issue de cette phase Aller. Nous méritons mieux. Notre objectif est le maintien pour cette saison et nous sommes certains que nos gars ont l’envie de réaliser cet objectif. Il va falloir bien s’entrainer et être tous présents les mercredis et vendredis. De notre coté nous ferons tout pour qu’ils puissent y arriver, mais sur le terrain c’est eux qui détiennent la solution. Il faudra aussi se serrer les coudes car notre infirmerie est bien remplie avec des blessés qui ne reprendront pas cette saison, sans compter les absents potentiels pour des raisons professionnels ou autres. Certains matchs perdus à l’extérieur ont été avec petit écart de points au tableau.

Cette saison est vraiment pour nous une saison d’apprentissage de la Promotion d’Honneur et déjà nous commençons à réfléchir sur la prochaine saison en espérant assurer le maintien. »

Du point de vue fonctionnement

Depuis leur élection à la Présidence, Thomas Bouillot et Tony Pandrot, ainsi que toute l’équipe dirigeante, n’ont pas baissé les bras afin que le CRC soit un club ou il fait bon se retrouver, bien évidemment et avant tout pour jouer au rugby, mais aussi pour que le mot convivialité soit de mise de façon franche et saine, tout en assurant un équilibre financier nécessaire à la vie du club.

« Nous nous efforçons de gérer, selon l’expression, « en bons pères de famille ». Il a fallu faire des investissements en matériel et équipements car il y avait pas mal de choses vétustes.

Il nous a fallu faire une plus importante démarche auprès de partenaires et nous continuons à le faire. Nous avons de bons retours, tout en lançant aussi un appel à ceux qui souhaitent aider notre sport très porteur en matière de communication. Nos possibilités peuvent, par exemple, être sur le maillot des équipes, ou encore un panneau sur la main courante du stade. Il y a d’autres possibilités.

Comme toute association il faut équilibrer notre budget et pour cela nous cherchons des voies pour amener des moyens. La Journée de fin d’année autour des huitres, escargots, saumon a été une réussite, par sa fréquentation nombreuse et surtout de voir des anciens du club joueurs et dirigeants venir passer un moment conviviale. Pour nous c’est encourageant.

Nous pouvons annoncer notre Brocante annuelle qui aura lieu le 11 juin 2023 au stade de Charréconduit et nous réfléchissons sur une date pour faire un apéritif dinatoire pour nos partenaires privés et publics.

Nous aurons un remerciement particulier en direction de la Municipalité de Châtenoy le Royal, laquelle répond toujours à nos demandes qu’elles soient matérielles pour les installations ou financières avec la subvention, d’autant que cette saison le transport en bus est une dépense importante.

Tout ceci fait que nous souhaitons vraiment voir notre objectif Seniors atteint, c’est à dire le maintien. Nous comptons beaucoup sur l’esprit vainqueur des joueurs pour nous apporter cette réponse lors du dernier match retour le 23 avril 2023. »

JC Reynaud