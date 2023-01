Une fin de mois pas très enthousiasmante côté météo en Saône et Loire

Pour celles et ceux qui attendent désespérement des lueurs printanières, il faudra patienter encore quelques temps. Les 15 prochains jours sont loin d'être l'incarnation du ciel dégagé et des températures un peu plus clémentes. Météo France prévoit une fin de mois, parsemée d'averses, de températures à peine positives, et un plafond bas. Pour espérer un ciel bleu et dégagé, il faudra patienter encore un peu. Les lueurs d'espoir pourraient pointer début février avec le retour de belles éclaircies hivernales. Bonne semaine à tous...