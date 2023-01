GRAND CHALON - Pas de place pour le pessimisme et les oiseaux de mauvais augure pour les voeux du Nouvel An

"C'est un beau symbole que de se réunir ici, au sein d'une scène nationale" a lancé Sébastien Martin, devant un parterre d'élus, du Sous-Préfet Olivier Tainturier, des parlementaires Fabien Genet, Marie Mercier, Louis Margueritte, de présidents d'asssociation, des forces vives de l'agglomération, avant d'adresser un message d'optimisme et de mobilisation tout azimuts en faveur de notre territoire. En démarrant l'année avec l'annonce de l'arrivée d'ITEN sur le Grand Chalon, l'intercommunalité a donné le ton sur ses ambitions affichées et renouvelées.

Exit définitivement le traumatisme de Kodak, et place à l'innovation et à la réindustrialisation.

En faisant le pari de la politique Territoire d'Industrie portée par le gouvernement, le Grand Chalon a su tirer profit d'un certain nombre de projets. On retiendra SGT, Vicky Foods dont la première pierre de la future usine sera posée au printemps et désormais le français ITEN. "On peut regarder l'avenir en confiance, lancé vers le futur. La pari collectif tourné vers l'industrie" commence à payer à assurer Sébastien Martin, se remémorant les oiseaux de mauvais augure qui avaient tourné le dos à l'industrie, " c'est un enjeu d'indépendance, de cohésion sociale et territoriale".

3000 étudiants d'ici 2030

Côté enseignements supérieurs, le Grand Chalon affiche là aussi ses ambitions, rappelant qu'un territoire sans sa jeunesse ne peut assurer son avenir. Sébastien Martin a assuré l'ensemble des porteurs de formations universitaires et d'enseignement supérieur qu'ils trouveront au sein du Grand Chalon, une oreille attentive, avec l'idée de porter le nombre d'étudiants à 3000 d'ici 2030.

"2023 à nouveau une année de projets'

Inauguration de la nouvelle crèche au Stade-Fontaine au Loup en février, pose de la première Vicky Foods en mars, démolition de la friche Nordéon d'ici l'été, rénovation thermique de l'Espace Nautique avec l'idée d'abaisser de 40 % sa consommation énergétique, travaux assainissement et eau d'ampleur à Bouzeron, Remigny, Farges, Fontaines, station d'épuration sur SaôneOr, piste cyclable sur le sud de l'agglomération, Maison du Vélo au printemps... le Grand Chalon ne manque pas de projets sur les prochains mois, avec toujours l'idée "de conforter le Grand Chalon comme un pôle d'attractivité majeur en Saône et Loire et plus largement en Bourgogne-Franche Comté".

Laurent Guillaumé