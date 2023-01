RETRAITES- Le projet de réforme présenté en Conseil des ministres ce lundi

Il ne faudra pas s'attendre à un apaisement du côté du gouvernement alors que le projet de réforme sera présenté ce lundi en Conseil des Ministres. Même si plus de 70 % des Français se disent opposés à la réforme en question, le gouvernement entend aller de l'avant, avec un débat parlementaire qui devrait se réduire à pas grand chose, pour faire en sorte que l'adoption et son application entre en vigueur au plus tard au 1er septembre. Les débats parlementaires devraient se solder vers le 26 mars selon les premières projections gouvernementales, imposant du coup un rythme à la représentation nationale. D'ores et déjà, une prochaine journée d'action est fixée au 31 janvier. A noter que les organisations syndicales ont déjà averti que le ton pourrait monter et que des actions pourraient être menées pendant les prochaines vacances scolaires.

L.G