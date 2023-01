« La fourchette en délire » pièce de théâtre Samedi 28 janvier à 20h00 Salle Saint-Hilaire à Fontaines

La troupe "Les Menteurs" de Châtenoy le Royal, présente leur tout nouveau spectacle « La fourchette en délire ».

Cette troupe de théâtre, née en octobre 2007, a été créée dans le but d'offrir ses spectacles pour aider les associations dans le besoin.

Cette année, ces joyeux lurons présentent sketches et chansons avec la participation de 2 chanteurs de l'association "Accordéon, musique et chant" et de l'école Gilbert et Sandrine Drigon. Les 10 artistes nous entrainent dans leur folie ! Prenez place dans un restaurant, venez rencontrer le patron pour qui rien ne va, les employés qui se prennent pour des chanteurs et des clients qui ne mâchent pas leurs mots... Mélangez le tout et vous obtenez "La Fourchette en délire" !

Rires et ambiance seront au RDV, le 28 janvier à Fontaines à 20h00. pour ce spectacle en deux parties avec entracte et ouverture de la buvette.

Tarifs :10€ et gratuit pour les moins de 12 ans

Billeterie ouverte sur https://www.achalon.com/reserver ou sur place à la salle Saint Hilaire.

Les bénéfices de cette soirée seront versés au compte de La Fondation du Patrimoine pour la restauration de l’église Saint-Just, qui présente, au premier janvier 2023, un montant de dons mobilisés de 106 559 € total des dons collectés par l'associations) pour opération de restauration d'un montant d'environ 700 000 €.

C.Cléaux