Jolis résultats pour les skieurs chalonnais

Les skieurs Chalonnais ont une nouvelle fois brillé lors de la 2ème étape du Circuit GIRSA (Groupement InterRégional de Ski Alpin) qui a eu lieu les 21 et 22 janvier à Courchevel.

Les conditions d’enneigement étaient parfaites, une belle neige fraiche avec un ressenti très froid avec -14°C en station et -19°C au sommet du stade de compétition. Mais, ce n’est surement pas le froid qui a arrêté les compétiteurs du Ski Club Alpin Chalon dans leurs performance :

- Oscar Travaillot : samedi 3ème U12 et dimanche 1er U12

- Jade Drouin : samedi 3ème U14 et dimanche 2ème U14

- Mathilda Boissot : samedi 3ème U16-Master et dimanche 2ème U16-Master



Rendez-vous en mars pour la 3ème étape aux Ménuires.