RETRAITES - Mission "il faut sauver le soldat Réforme"

Ce sont des semaines périlleuses qui s'annoncent pour le gouvernement. Alors que la France peine à traverser la crise énergétique et l'inflation post-covid, le gouvernement n'a pas trouvé d'autres moments en terme de vivre-ensemble que de jeter un peu plus d'huile sur le feu. Fallait-il à tout prix sortir cette réforme en ce moment ? Certains considéront que peu importe le moment, il fallait le faire, d'autres afficheront les 3 milliards d'excédents du régime des retraites et surtout les obligations formulées par l'Union Européenne afin que la France fasse des réformes structurelles d'ampleur, histoire de ne pas être un ilôt au sein de l'Europe notamment sur la question du temps de travail.

Quoiqu'il en soit, le gouvernement s'est pris les pieds dans le tapis, avançant fond de train, argumentant sur le fait que le Président a été élu sur un programme ainsi que sa majorité parlementaire. On rappellera juste au passage que Non le Président n'a pas été élu sur un programme mais contre le programme de Marine Le Pen. Une sémantique indispensable afin de remettre la mairie au milieu du village. L'humilité qui manque cruellement à la classe politique ne restera pas sans être sanctionnée, tôt ou tard... et certains pourront sortir leurs mouchoirs ce jour là, accusant sans doute les autres du résultat des urnes.

Les Français ont bien d'autres chats à fouetter par les temps qui courent, entre les carburants qui viennent à nouveau de franchir le cap symbolique des 2 euros/litres, les factures de gaz et d'énergie qui explosent, le prix du panier de course qui ne fait que grimper. La priorité de la classe politique devrait être celle du maintien à tout prix de la cohésion nationale et surtout ne pas encenser des pyromanes qui passent leurs temps à attiser les divisions dont la France n'a vraiment pas besoin.

Le mois de février s'annonce particulièrement compliqué sur le front des mobilisations avec un débat parlementaire réduit à pas grand chose. Chacun ayant compris que le gouvernement appliquera sa réforme sur les retraites si il veut être encore entendu du côté de Bruxelles.

Le quoiqu'il en coûte de la crise sanitaire a trouvé ici la conséquence la plus simple. Faire travailler plus les Français en s'appuyant sur l'idiot utile de l'espérance de vie, oubliant au passage les questions de l'espérance de vie en bonne santé, les questions de l'emploi des seniors dont seulement 26 % ont une activité à 55 ans, et les risques de précariser toujours plus de Français... le temps d'espérer profiter d'une retraite. Pour le gouvernemernt et la Macronie, l'heure est à sauver le "Soldat Réforme"... et vous risquez d'en lire des tribunes, des prises de parole médiatiques.. avec des arguments qui ont dépassé le stade du rire.

Laurent Guillaumé