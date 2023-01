Evénement vendredi : 10e Nuit des Conservatoires

Elle a 10 ans ! Inventé et développé au CRR du Grand Chalon, ce rendez-vous nocturne est maintenant un événement national et incontournable dans des centaines de conservatoires.

La Nuit des Conservatoires a 10 ans !

Inventé et développé au Conservatoire du Grand Chalon, ce rendez-vous nocturne du dernier vendredi de janvier est maintenant un événement national et incontournable dans des centaines de conservatoires. La volonté de rendre visible au plus grand nombre ce qu’il se passe au sein de ces institutions reste intacte.

Après deux éditions bousculées par la crise sanitaire, il est temps de revivre pleinement cette grande fête de la pratique artistique.

Les portes du Conservatoire seront grandes ouvertes à tous : public néophyte ou amateur, passants curieux, futurs ou anciens élèves, parents et grands-parents...

Un moment unique pour venir découvrir la multitude de propositions des élèves de danse, musique et théâtre dans tous les recoins du conservatoire de 17h et jusque tard dans la nuit.

Au cœur de l’hiver, tenons-nous chaud, en fêtant tous ensemble ce bel anniversaire !

Vendredi 27 janvier – Dès 17h – Conservatoire – En famille dès 5 ans

Le programme : https://conservatoire.legrandchalon.fr/decouvrir/spectacles/la-nuit-des-conservatoires

