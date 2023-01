Ce mardi après-midi, c’était la cérémonie des vœux pour les agents municipaux au sein de la toute nouvelle salle des fêtes Alfred Jarreau

C’est une bonne partie des 130 agents municipaux qui avait fait le déplacement ce mardi à 15h30.

Ce rendez-vous a commencé par la visite de la salle Alfred Jarreau, qui était en travaux depuis mai 2021 : tous ont pu découvrir, émerveillés, un espace moderne et rénové avec goût.

L’équipe organisatrice avait également prévu, à la suite de cette visite, un diaporama photo retraçant des archives de la salle des fêtes ainsi que l’évolution des travaux.

Ensuite, c’est Magali Lucien, directrice générale des services qui a pris la parole pour s’adresser à l’assemblée.

Elle a alors indiqué être ravie de pouvoir célébrer ces vœux dans « cet écrin rénové (…) un écrin c’est un petit coffret qui contient un objet précieux et ce contenu c’est vous » a t-elle alors imagé en s’adressant à tous les employés municipaux.

Magali a tenu à remercier de manière appuyée l’ensemble des services de la commune pour leur travail acharné.

Elle a ensuite fait un point sur les différentes réalisations de l’an passé et s’est tourné vers l’avenir en évoquant quelques projets 2023 :

Les changements qui devront être opérés à cause des conditions climatiques et pour la sobriété énergétique, une réflexion sur le temps de travail et sur la qualité de vie au travail : « nous réfléchissons par exemple avec Philippe et Chloé (NDLR : personnel du service des sports de la commune) à mettre en place des séances de sports pendant vos pauses déjeuner afin de préserver votre santé dans un cadre ludique et conviviale » a t-elle ainsi annoncé.

Puis, la directrice générale des services a présenté les collègues arrivés dernièrement à l’assemblée et leur a souhaité la bienvenue au sein des équipes de Saint-Marcel.

Magali Lucien a prôné l’optimisme dans l’ensemble de sa prise de parole et l’a clôturé par une citation d’une chanson de Calogero :« Finalement une fois qu’on l’a fait, on s’est aperçu qu’en effet c’était mieux après ».

Par la suite, c’est Monsieur le Maire, Raymond Burdin, qui a adressé ses vœux 2023 à l’ensemble des travailleurs municipaux.

Il a tout d’abord indiqué être honoré de recevoir les agents de la commune dans cette toute nouvelle salle des fêtes : « Vous avez la primeur de son utilisation et cela est amplement justifié ».

Il a ainsi félicité l’ensemble les équipes pour leur professionnalisme et leur détermination : « Vous pouvez être fiers pour l’ensemble des réalisations qui ont été opérées ces dernières années et qui n’ont pu existé qu’avec vous et grâce à vous » a t-il alors insisté.

Après avoir remercié les pompiers volontaires de la ville ainsi que les agents de la police municipale, Monsieur le Maire a félicité les médaillés et les départs en retraites mis à l’honneur pour cette cérémonie 2023.

Ce sont 6 départs à la retraite qui ont été annoncés :

Régine Besson-Sarrazin

Annie Descamps

Christine Jimenez

Joëlle Perrusson

Martine Tacnet

Patricia Bugaud

Puis Monsieur le Maire, épaulé par sa première adjointe, Karine Plissonnier, a remis les médailles d’honneur pour 6 employés au service des collectivités locales.





Médailles d’argent (20 ans de services) :

Marie-Noëlle Roy

Frédéric Platret

Médailles de vermeil (30 ans de services) :

Sylvie Tavernier

Philippe Page

Médailles d’or (35 ans de services) :

Sylvie Perrot

Christine Sauvageot

Ce rendez-vous s’est ensuite poursuivi dans une ambiance conviviale autour du verre de l’amitié.

Vous souhaitez venir découvrir la nouvelle salle des fêtes Alfred Jarreau ?

La municipalité organise les portes ouvertes ce samedi 28 janvier de 10h à 12h et de 14h à 16h.

Info Chalon vous l’a annoncé récemment ici.

Amandine Cerrone