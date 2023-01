La petite-enfance inscrite au Panthéon des politiques publiques du Grand Chalon

Bien plus qu'une politique au service du public, le Grand Chalon porte une attention toute particulière sur la question petite-enfance, au point de mener une "démarche qualité", pilier indispensable en terme d'attractivité territoriale, a assuré Sébastien Martin.

Devant plus de 200 agents du Grand Chalon, associés au secteur de la petite-enfance, Sébastien Martin a lancé lundi la première journée professionnelle de la petite-enfance. Une journée entière réunissant tous les acteurs de l'intercommunalité autour de la "démarche qualité", un argument de poids que le président de l'intercommunalité a souhaité mettre en avant en terme de facteur d'attractivité.

Le schéma directeur de la petite-enfance voté en 2015 et portant sur des engagements contractuels d'une décennie, mobilise 13 millions d'euros avec en son coeur, un certain nombre d'équipements neufs et/ou rénovés. Avec le soutien de la CAF et du Conseil Départemental, le Grand Chalon a su inscrire la petite-enfance comme l'un des piliers de ses politiques publiques.

La journée professionnelle était l'occasion de formaliser un peu plus la cohésion professionnelle autour de la thématique, une condition indispensable à la promotion et à l'attractivité des métiers. Violaine Couvent, Directrice petite-enfance du Grand Chalon, a ensuite mené les travaux de la journée auprès de ses équipes, avant un moment de convivialité très attendu.

Pour rappel, le Grand Chalon dispose de 19 structures d'accueil et 12 relais petite-enfance. Deux moments phares viendront marquer l'année 2023, avec l'ouverture de la crèche de Fontaine au Loup et l'incubateur de maison d'assistants maternels, et pas "l'incubateur d'assistants maternelles" a rappelé amusé Sébastien Martin.

Laurent Guillaumé