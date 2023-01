Au tabac-Presse du Pont Paron, du changement sans changer

Mme Vorng, qui tenait le tabac-presse du Pont Paron à Saint-Rémy depuis 16 ans, a fait valoir ses droits à la retraite. Une situation qui a aussitôt suscité un intérêt pour Antoine et Nhien Drappier. Le couple, déjà patrons de l'Hôtel les Jacobines à Chalon sur Saône, cherchait à investir dans une autre affaire, sans projet totalement ficelé. L'occasion aura fait le reste. Après une année de procédures administratives, l'affaire est désormais entre les mains de la famille Drappier depuis le 17 janvier.

Du changement sans changer finalement !

Pas de changement en terme d'accueil, puisque les deux salariées, Marie-Laure et Laurence, restent fidèles à l'aventure et poursuivent leurs présences au sein du tabac-presse du Pont Paron, "des aides considérables dans la reprise". Une adresse qui fait figure des plus rentables en Saône et Loire, en se plaçant dans le Top 3 des tabac-presse du département, avec quelques 800 passages quotidiens, assure Antoine Drappier. Une acquisition qui a nécessité une redistribution des rôles à l'hôtel Les Jacobines avec un recrutement à la réception, et une organisation quotidienne quasi militaire.

L'établissement est ouvert du lundi au samedi de 6H30 à 19H30 avec une pause méridienne de 12H30 à 13H30.

Laurent Guillaumé