AVIS DE DECES - Monsieur Pierre GIGOT

DRACY-LE-FORT



GIGOT Jacqueline, son épouse;

Laurent et Mériem,

Christelle et Jean-Luc,

Gérald et Nadège,

ses enfants et conjoints ;

Axelle, Noémie, Quentin, Léonard, Eliot, Baptiste,

ses petits-enfants ;

ainsi que toute la famille, ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Pierre GIGOT



La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 31 janvier à 13h45, au crématorium de Dijon.

Ni fleurs, ni plaques.

Une boite à dons sera mise à disposition en faveur de France Alzheimer.