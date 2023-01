CARNET ROSE - Bienvenue à Lise

Lise GUEDRA est née le 21 janvier à la maternité de l'hôpital William Morey de Chalon-sur-Saône. Elle est le deuxième enfant de Sarah MOINE après Léo, 3 ans et demi et le premier enfant de Jonathan GUEDRA. La maman est vendeuse chez Décathlon et le papa est livreur de colis à la poste. La petite famille réside à Saint-Christophe en Bresse.