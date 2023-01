MATERNITÉ D'AUTUN - Le député Rémy Rebeyrotte s'en prend à l'Agence Régionale de Santé

Communiqué



Comment tenter de fermer une maternité qui a les équipes nécessaires et une réputation de qualité ?



Lorsque des services hospitaliers ferment malheureusement, c'est souvent parce qu'il manque de personnels et de praticiens.

A Guingamp, comme à Autun, on teste une nouvelle méthode: fermer ce qui va bien, même si la géographie dicte le maintien et le soutien aux populations éloignées des services

Qu'est ce qui a changé depuis un an à la maternité d'Autun, quand tout allait bien? Les praticiens ? Non. Les équipes, non! Leur motivation? Certainement pas. Ils sont depuis un mois à attendre que tout reprenne. Ils sont d'une compétence reconnue.

Alors ?

Ce qui a changé: Un audit demandé par l'Agence Régionale de Santé (ARS) pour déstabiliser le nord- ouest de la Saone et Loire et mettre dos à dos les maternités d'Autun et du Creusot, alors que les deux sont indispensables ; tout cela pour semer le désordre, plutôt que de construire un nouveau territoire en santé ouest 71-Est 58, de construire des nouvelles coopérations et du travail en commun. Plutôt que de reconnaitre à l'Hôtel-Dieu une mission de pôle-support, on crée des tensions, on divise. Première étape.

Puis le Groupement Hospitalier de Territoire de Chalon sur Saône, qui veut vider Autun comme il tente de le faire à Montceau, met en place une administration tatillonne, très tatillonne, qui vilipende, pratique même la délation pour destabiliser, emboliser et corseter l'Hôpital d'Autun et sa maternité. Personne n'est épargné par une mise sous tension des personnels et un manque de zèle flagrant pour trouver des remplaçants et pour recruter. Tous les ingrédients, hélas, non pas d'une gestion hospitalière, pas même d'une technocratie, non, des méthodes de la voyoucratie... On vit vraiment des choses incroyables, jamais vues auparavant, inadmissibles, dans le quotidien.

J'en appelle clairement à ce que cesse ces pratiques , à ce que ceux qui les portent soient mis devant leurs responsabilités au plus haut niveau.

Et je dis clairement que si la maternité d'Autun venait à fermer, j'en tiendrai personnellement responsable la Direction de l'ARS BOURGOGNE FRANCHE COMTE et son exécuteur des basses oeuvres, le GHT piloté depuis Chalon-sur-Saône.

Modifier les organisations en construisant des coopérations, oui, comme nous l'avons fait à Autun il y a vingt ans avec la clinique du Parc. Démolir et laisser des familles sans solutions sécures réalistes, certainement pas.

J'en appelle simplement a ce qu'on revienne a l'intérêt général et de l'intérêt des parturientes et des familles de l'Autunois et du Morvan.



Rémy Rebeyrotte,

Député de Saône-et-Loire