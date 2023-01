Qui veut reprendre l'Auberge de Saint Clément sur Guye ?

L'adresse bien trop méconnue est à reprendre... Colette et Jean-Pierre préparent leurs retraites méritées... et c'est une jolie affaire qui tourne à la clé.

En plein coeur de la Saône et Loire, adossée sur la colline avec une vue plongeante sur le Clunisois, le Charolais et la Côte Chalonnaise, dans une petite bourgade de 130 habitants, et pourtant l'Auberge tenue par Colette et Jean-Pierre est une adresse majeure, plébiscitée par celles et ceux qui aiment les Epicuriens. Agés respectivement de 66 et 71 ans, Colette et Jean-Pierre affichent désormais les compteurs en vue de leurs retraites. Ils se sont fixés la date limite d'avril 2024 pour partir... Entre temps, charge à eux de trouver leurs repreneurs ! Avis aux amateurs !

Côté coût, la reprise est fixée à 86 000 euros, clés en main ! Avis aux amateurs alors que l'Auberge est loin de tourner à plein régime, par choix délibéré du couple de restaurateurs. Fermé du dimanche soir au mardi midi, l'Auberge a trouvé au fil de ses dernières années, une clientèle fidèle et habituée aux petits plats de la patronne, dont ses fameuses grenouilles, ses souris d'agneau... une cuisine traditionnelle qui fait toute la richesse du savoir-vivre à la française.

En plus de l'Auberge qui présente 40 couverts à l'intérieur et 40 à l'extérieur, un gîte accompagne l'ensemble. Un gîte dont le succès n'est plus à démentir au regard de son taux de réservation annuel. Un gîte permettant le couchage de 18 personnes. Une petite rareté sur tout le secteur.

Evidemment, Colette se fera un plaisir de vous accompagner quelques semaines si vous êtes intéressé à la reprise ! Même si ils ont décidé de prendre quelques semaines de vacances, ils seront disponibles pour vous répondre.

N'hésitez pas à la solliciter au 03 85 96 21 97

Laurent Guillaumé