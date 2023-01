Près de 1000 visiteurs aux portes ouvertes de la toute nouvelle salle des Fêtes Alfred Jarreau

Et on peut dire que le public a été au rendez-vous ! En effet, sur la journée complète, ce sont près de 1000 curieux qui sont venus pousser la porte du nouvel écrin de la commune. Des san-marciaux bien sûr mais pas que, également des habitants des communes avoisinantes.

Info Chalon y était et pour ceux qui n’ont pas pu voir le résultat, nous vous avons préparé un retour en images des travaux et du rendu final.

Plus de 250 m2 d’agrandissements dont 70 m2 pour les cuisines.

En effet, la commune ne s’est pas contentée de rénover mais elle a aussi pris le parti d’agrandir et on peut dire que c’est réussi !

Un bar gigantesque et de très bon goût se trouve au bout de l’entrée principale et tout a été pensé pour satisfaire les besoins de chacun.

« Toute cette partie pourra être louée seule pour un événement sous forme de cocktails par exemple » a expliqué Nathalie Gras, adjointe en charge de la culture, alors qu’elle faisait visiter les lieux à un groupe de visiteurs.

Côté salle principale, tandis que le splendide et authentique parquet chevrons a été conservé et restauré, le reste de la décoration est, elle, épurée et à la pointe de la modernité.

Les coursives, les sanitaires, le hall d'accueil et le bar d’origine ont été supprimés pour laisser place à la création et la mise en accessibilité des sanitaires, d'une loge PMR*, un espace de rangement, un espace bar, des cuisines avec chambre froide et un vestiaire.

Ce samedi, Monsieur le Maire Raymond Burdin et ses adjoints étaient sur place pour accueillir les visiteurs, tous ravis et fiers de pouvoir montrer les nouveaux aménagements de la salle des fêtes communale.

« L'ensemble du bâtiment répond aux normes imposées par le réglementation et la législation en termes d'accessibilité, de sécurité, d'isolation acoustiques, d'isolation thermique, de basse consommation énergétique » a précisé Jean-Pierre Girardeau, adjoint délégué à l’urbanisme, aux travaux publics, au patrimoine et marchés publics.

Un projet de plus 2M€ financé à près de 55% par des subventions.

La municipalité remercie l’Etat, la région, le fond européen, le Grand Chalon ainsi que le département pour leurs aides financières.

Elle remercie également le cabinet d’architecte Hervé Regnault ainsi que la vingtaine d’entreprises qui ont réalisé les travaux.

Le public a pu en témoigner ce samedi : le rendu final est un succès !

Pour plus d’informations sur la nouvelle salle des fêtes, notamment pour toutes les questions concernant sa possible location, l’équipe municipale vous invite à vous rendre à l’accueil de la mairie de Saint-Marcel.

Amandine Cerrone.

*PMR : Personnes à mobilité réduite