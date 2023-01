Geneviève DARRIEUSSECQ, ministre déléguée auprès du ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes handicapées attendue en Côte-d’Or

Geneviève DARRIEUSSECQ, ministre déléguée auprès du ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes handicapées, chargée des Personnes handicapées se rendra en Côte-d’Or, ce jeudi 2 février, pour la présentation du dispositif Access’VAE à Ahuy et la visite du CFA Olivier de Serres à Quetigny.

Geneviève Darrieussecq assistera à la présentation du dispositif Access’VAE au centre régional d'Etudes, d'Actions et d'Informations (CREAI) de Bourgogne-Franche-Comté à Ahuy. Ce dispositif offre un accompagnement aux travailleurs en établissement et service d'aide par le travail (ESAT) et en entreprise adaptée (EA). C’est une démarche d’accès au droit commun en matière de validation des acquis de l'expérience (VAE) et de valorisation de leurs compétences. Elle offre un soutien continu et renforcé aux travailleurs en situation de handicap.

La Ministre se rendra ensuite au Centre de formation d’apprentis Olivier de Serres à Quetigny. Elle visitera l’établissement, découvrira des dispositifs, échangera avec les élèves et les équipes pédagogiques. Cet établissement mène une politique proactive sur les questions d’intégration et de formation pour les personnes en situation de handicap.