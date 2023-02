67 contrôles, 2 interpellations et 12 procès-verbaux dressés en gare de Chagny

Une quinzaine de gendarmes a été déployée ce mercredi tout au long de l'après-midi, sur réquisition du Procureur de la République. Une opération visant les produits stupéfiants et les contrôles d'identité en présence du groupe d'investigation cynophile. A l'issue de la journée, Yves Séguy - Préfet de Saône et Loire et Olivier Tainturier - Sous-Préfet de l'arrondissement ont tenu à faire un point d'étape auprès de Thomas Chottin, Commandant de la Compagnie de gendarmerie de Chalon sur Saône. A l'issue de l'opération, ce sont 67 contrôles d'identité qui ont été menés, permettant l'interpellation de deux individus, l'un pour détention de stupéfiants en récidive et l'un pour un avis de recherche. A noter que les gendarmes ont profité de leur stationnement pour vérifier les véhicules stationnés en gare de Chagny, 12 d'entre eux ont fait l'objet d'une contravention pour défaut d'assurance. Les propriétaires des véhicules recevront par voie postale, leurs amendes.

Le Préfet de Saône et Loire, a salué la mobilisation des gendarmes et rappelé le renouvellement dans les mois à venir de ce genre d'opérations.

L.G