Les reines de Carnaval n'ont pas eu le temps de s'ennuyer ce vendredi

Riche en rencontres, leur après-midi a filé à cent à l'heure. Plus de détails avec Info Chalon.

C'est embarquées par Brigitte Jimenez du Comité des Fêtes qu'Ambre Aulas, la reine du Carnaval de Chalon-sur-Saône 2023 et ses vice-reines, Lisa Meunier et Ambre Jouannet se sont rendues en centre-ville, ce vendredi 3 février.

L'occasion pour elles de faire une visite de courtoisie à la présidente de Chalon Centre Commerces, Laëtitia Leclercq (Atelier Bijou Créatif), le bouquiniste Christophe Reynaud (Au Gré Du Van), Shade Ayodele (Kalao Koncept), Carla Rodriguez (Luce), Lucie Guillaumin (Avril Cosmétique Bio), Stéphanie Duplessis (Optique Duplessis) et pour finir Josyane Piffaut (Studio Josyane et Julien Piffaut).

La présidente de Chalon Centre Commerces nous explique qu'une grande roue sera installée dans le centre-ville le samedi 25 février avec de nombreux lots à gagner. De plus, les forains, lesquels ont été faits citoyens d'honneur par Gilles Platret, le maire de Chalon-sur-Saône, pourront bénéficier de réductions durant tout leur séjour dans notre ville et la reine du Carnaval 2023 et ses vice-reines, des cadeaux.

À noter que Lucie Guillaumin est la maquilleuse officielle et Josyane Piffaut, la photographe officelle des reines.





Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati