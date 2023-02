Le 38e Meeting National du Grand Chalon de Natation a commencé

Les résultats, podiums des premières finales et le photoreportage info-chalon !

Ce vendredi 3 février 2023, à partir de 16 heures 30, se déroulait au Cercle Nautique Chalonnais, les premières finales du 38e Meeting National du Grand Chalon Natation. Cette compétition de renommée internationale permettait aux nageuses et nageurs chalonnais de pouvoir se confronter aux autres nageurs nationaux et internationaux.

Sur le weekend, quelques records de bassin sont menacés, d’abord en Seniors : avec le 50 mètres Brasse, 100 mètres Brasse et 200 mètres Brasse (Charlotte Bonnet), le 200 mètres 4 nages (Charlotte Bonnet ou Cyrielle Duhamel), le 400 mètres nage libre, le 800mètres nage libre et le 1500 mètres nage libre (Anastassia Kirpitchnikova), le 800 mètres nage libre et le 1500 mètres nage libre (Sacha Velly) mais aussi en juniors en 1500 mètres nage libre (Ahmed Jaouadi)...

En effet, un meeting du Grand Chalon très relevé avec les présences de Charlotte Bonnet, médaille de bronze aux jeux olympique, 2 médailles de bronze aux Championnats du Monde (grand bassin) et 4 médailles d’or aux Championnats d’Europe ; Cyrielle Duhamel, 4 médailles d’Or aux Championnats de France mais aussi Jérémy Desplanches, médaille de bronze aux jeux olympiques et Champion d’Europe (grand bassin).

Compte rendu, résultats et podiums de cette première journée du vendredi 3 février :

Côté féminin chalonnais : Lors de ces premières finales on peut citer Emilie Mir qui a accédé à la finale A du 400 mètres nage libre dames tout comme Andra-Denisa Gorecki qui accède à la finale A du 100 mètres papillon dames et mention spéciale à Laura-Blanka Nemeth qui se classe 5ème de la finale A du 100 mètres papillon dames, Angèle Maumy qui termine 4ème de la finale A du 100 mètres brasse dames. Clin d’œil aussi à Pauline Rougeot qui termine 1ère de la finale B en 50 mètres nage libre dames et à la junior Blandine Boggio qui termine 1ère de la finale C du 100 mètres brasse dames (photographie).

Côté masculin chalonnais : on peut citer Waël EL Faqir qui accède à la finale A du 200 mètres dos messieurs, Adan Rolet (photographie) qui termine 5ème de la finale A du 50 mètres nage libre messieurs, Arthur Montet qui termine 5ème de la finale B du 400 mètres nage libre messieurs et du junior Léo Hiltbrand qui termine 1er de la finale C du 400 mètres nage libre messieurs.

Les podiums 2023

400 mètres nage libre Dames (finale A)

1ere Valentine Leclercq (Natation Villefranche en Beaujolais), 2ème Lucile Tessariol (SA Mérignac), 3ème Juliette Marchand (C.N Niort)

400 mètres nage libre Messieurs (finale A)

1er Logan Fontaine (C Viking de Rouen), 2ème Sacha Velly (FC Laon), 3ème Mehdi Lagili (AAS Sarcelles Natation 95)

200 mètres dos Dames (Finale A)

1ère Manon Domingeon (Natation Villefranche en Beaujolais), 2ème Cyrielle Duhamel (Stade Béthune Pélican Club), 3ème Carla Mailharrou (Natation Villefranche en Beaujolais)

200 mètres dos messieurs (Finale A)

1er Jules Duthu (alliance Dijon Natation), 2ème Ahmed Jaouadi (Grenoble Alp’38) , 3ème Belhassen Ben Miled (Natation Villefranche en Beaujolais)

100 mètres brasse Dames (Finale A)

1ère Cyrielle Duhamel (stade Béthune Pélican club), 2ème Justine Broc (Natation Villefranche en Beaujolais), 3ème Linn Grob (Swim Team Lucerne Suisse)

100 mètres brasse Messieurs (Finale A)

1er Lubin Viano (Natation Villefranche en Beaujolais), 2ème Maxime Luquet (EN Caen), 3ème Ellis Lamont (Schwimmverein Beider Basel Suisse)

100 mètres Papillon Dames (Finale A)

1ère Lili-Rose Berthelot (AS Roanne Natation), 2ème Oriane Coeffard (EN Caen), 3ème Cyrielle Duhamel (stade Béthune Pélican club)

100 mètres Papillon Messieurs (Finale A)

1er Yanis Dutel (SC Thionville), 2ème Mathis Khadraoui (AS Roanne Natation), 3ème Angel Exposito (Natation Villefranche en Beaujolais)

50 mètres Nage Libre Dames (Finale A)

1ère Lucile Tessariol (SA Mérignac), 2ème Marine Marecaux (CN Avignon), 3ème Kalyssa Griffisi (Schwimmverein Beider Basel Suisse)

50 mètres Nage Libre Messieurs (Finale A)

1er Yanis Dutel (SC Thionville), 2ème Clément Baudin Chassigneux (Olympic Nice Natation), 3ème Gaëtan Saucy (Schwimmverein Beider Basel Suisse)

Lors de cet événement, on notait la présence de Dominique Melin Vice-présidente en charge des sports.

Clin d’œil sur la trentaine d’arbitres officiels qui ont assuré le bon déroulement de cette rencontre sportive de natation,

Venez nombreux samedi et dimanche encourager les nageuses et nageurs chalonnais !

Le photoreportage info-chalon.com

F.Leplat et J.P.B