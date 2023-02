GROUPE ELEC : ils s’associent pour satisfaire encore plus les besoins de leurs clients !

Jean Charles Gautheron, à la tête de l’entreprise « Express Elec » et Morgan Cremmens patron de « MCE 71 » ont décidé de s’associer pour former l’entité « Groupe Elec » afin de répondre au mieux aux demandes de leurs clients.

Zoom sur leurs parcours et leurs histoires avec Info Chalon.





Morgan Cremmens, 29 ans, cersotin, a créé son entreprise « MCE 71 » en 2020.

Après 12 ans en tant qu’employé chez Eiffage énergies, Morgan a pris la décision de travailler à son compte : « c’est un concours de circonstances en fait, c’était en plein covid, il y avait beaucoup de travail, j’ai décidé de me lancer et ça a payé » a t-il témoigné à Info Chalon.

D’abord installé en tant que micro-entrepreneur, cet électricien titulaire d’un BTS électrotechnique, a ensuite rapidement créé son EURL* au vu de l’ampleur qu’a pris sa petite entreprise.

Aujourd’hui, patron de 4 employés, Morgan vise exclusivement les études de marchés professionnelles.

Ses compétences sont multiples : étude et conception d’installation électriques, câblages d’armoires industrielles, maintenance haute tension, modification de processeur industiel … etc.

Il intervient aussi dans le domaine tertiaire, notamment au sein des collectivités : écoles, mairie … etc.

Jean Charles Gautheron, 40 ans, responsable de l’entreprise « Express Elec », est, lui, domicilié à Saint-Marcel.

Ce papa de deux enfants a travaillé plus de 20 ans en tant qu’électricien à Chalon sur Saône.

C’est en 2020 qu’il a décidé, lui aussi, de sauter le pas et de se mettre à son compte.

« J’ai créé cette entreprise avant tout pour répondre rapidement aux besoins des clients » a t-il ainsi raconté à Info Chalon.

En effet, en pleine crise sanitaire, Jean-Charles s’est aperçu de la difficulté pour un particulier ou un petit commerçant de trouver rapidement un électricien pour un dépannage par exemple.

Le nom très vite trouvé « Express Elec », Jean-Charles a donc pu rapidement, lui aussi, passer de la micro-entreprise à la création d’une EURL*.

Morgan et Jean-Charles, collègues puis amis depuis plus de 10 ans, se sont rapidement questionnés sur la création d’un groupe.

« J’ai déjà perdu des appels d’offres à cause de la taille de mon entreprise. Un seul gérant peut parfois faire peur aux clients » a témoigné Morgan.

Conscients de leurs compétences complémentaires, ils se sont alors associés pour mutualiser leurs forces et avoir plus de poids face à leurs clients.

C’est de cette manière que « Groupe Elec » a pu voir le jour, au sein des locaux qui appartenait à Morgan au 11 rue Julien Leneveu à Saint-Marcel.

Ils ont décidé de rénover les lieux, notamment avec la création d’un espace bureaux et cuisine pour accueillir les clients et avoir une salle de repos pour les salariés.

Courant Février 2023, une assistante de direction viendra compléter l’équipe. Et qui d’autres qu’Aurelie, la femme de Jean-Charles pour relever le défi ? Titulaire d’un BTS assistante de gestion et d’une VAE assistante RH, Aurelie avait le profil rêvé pour prendre le poste.

Un groupe compétent, motivé et convaincant pour tous vos petits et grands travaux d’électricité, pour particuliers et professionnels !



Amandine Cerrone.

*EURL : Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée