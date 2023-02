12ème Journée de Fédérale 2 : RTC 25 - RC Rillieux-la-Pape 15, réduits à 14 tout le match, les chalonnais héroïques se donnent de l’air au classement

Découvrez le résumé du match et le photoreportage info-chalon.com

Dimanche, à 15 heures, sur son terrain fétiche Louis Brailly, le RTC (Rubgy Tango Chalonnais) recevait dans le cadre d’un match de retard du championnat de fédérale 2, l’équipe de Rillieux-la-Pape qui devance de 2 places au classement général les chalonnais avec 4 points de plus. Des chalonnais qui croyaient avoir fait le plus dur en battant à domicile, il y a quinze jours, le principal rival au maintien Lons-le-Saunier mais qui chutaient chez le dernier Metz le weekend d’après, dans les dernières minutes.

C’est donc une équipe qui avait fortement déçu ses supporters qui devait à nouveau se retrousser les manches pour battre cette équipe visiteuse lyonnaise afin de se donner un peu d’air et distancer les lédoniens du Jura. Oui mais voilà, les visiteurs ne l’entendaient pas du tout de cette manière et ils ont joué crânement leur chance en début de rencontre pour causer des problèmes aux chalonnais.

Cette équipe chalonnaise à une âme de combattant et si les visiteurs ont dominé les 15 premières minutes de la tête et des épaules, les visiteurs ont cédé face aux assauts chalonnais. Ensuite les ‘tango’ ont montré une belle résistance dans tous les secteurs de jeu rushs, raffuts, touches, fluidité du jeu...) et c’est avec abnégation et volonté qu’ils remporteront cette rencontre avec le bonus offensif.

Le résumé de la rencontre info-chalon et la fiche Technique de la rencontre

Terrain : Pelouse en bon état Condition atmosphérique : Temps froid

Vent : bise glaciale 30 K/H Affluence : 300 personnes

Entraineurs Chalon: Christophe Cabadaïs et Benjamin Renaud

Pour Rilleux-la-Pape : Mathieu Lazerges et Alex Peclier

Bon arbitrage de François Oms Délégué du match : Michel Roussotte

Superviseur territorial : Didier Davois

Carton rouge pour Chalon : Toti 22’

Carton jaune pour Chalon : Mennweg (41’)

Carton blanc pour Chalon : Spinel (69’)

Carton blanc pour Rillieux-la-Pape : Bellafiore (34’)

Rentrées à Chalon-sur-Saône : Lacomme (57’), Boilleraux (59’), Picamelot et Oliveira (62’) Girard (67’), M Bajard (70’)

Rentrées à Rillieux-la-Pape : Bellafiore (17’), Sole (53’), Moreno (62’), Favre & corrand (64’), Boina (70’)

Résumé (début du match 14 H 30)

Les chalonnais ont du mal à entrer dans leur jeu comme s’ils étaient pris par l’enjeu de la rencontre. Les visiteurs eux démontrent une fluidité de jeu, de passes et une domination qui va s’avérer payante suite à une action collective soldée par un essai de Lairat transformé, par Petetin (Chalon 0 – Rillieux 7, 5’). Pendant ces quinze premières minutes, la domination est lyonnaise mais Chalon va sortir la tête de l’eau et dans sa première incursion du camp rhodanien. C’est Tackouachet qui va aplatir le cuir en force après une belle action collective chalonnaise ; Essai qui sera transformé par Genevois (Chalon 7 – Rillieux 7, 19’). Même réduit à 14, suite à un carton rouge de Toti (22’), les chalonnais ont la main mise sur le ballon et c’est tout naturellement qu’ils vont concrétiser un nouvel essai grâce à Rochey qui va enrhumer 3 adversaires pour aplatir en force aux pieds des poteaux dans le camp lyonnais. Essai qui sera transformé par Genevois (Chalon 14 – Rillieux 7, 30’). Chalon continue de pousser et sur une action collective dans le camp visiteur, les chalonnais vont obtenir une pénalité pour une position de hors-jeu à 30 mètres légèrement côté gauche des poteaux qui sera transformée par Genevois (Chalon 17 – Rillieux 7, 36’). C’est sur ce score que sera sifflée la pause des citrons !

Début de seconde mi-temps :

Chalon n’a pas repris le match depuis 1 minute qu’il est a nouveau sanctionné d’une nouvelle faute et d’un carton blanc. Les chalonnais reculent et sur une pénalité rapidement jouée par les visiteurs une nouvelle position de hors-jeu est sifflée contre les chalonnais et la pénalité sera transformée par Petetin (Chalon 17 – Rillieux 10, 43’). On se dit alors qu’à 13 contre 15, on ne donne pas cher des chalonnais mais que nenni sur une incursion chalonnaise dans le camp visiteur une pénalité sera sifflée en faveur des chalonnais pour une position de hors-jeu lyonnaise et qui sera transformée par Genevois (Chalon 20 – Rillieux 10, 47’). Rillieux tente une réaction dans le camp des locaux et suite à une action collective lyonnaise, elle sera récompensée par un essai en coin de Rabot. Essai qui ne sera pas transformé par Petetin (Chalon 20 – Rillieux 15, 57’). Le jeu s’équilibre et les équipes se rendent coup pour coup. Si l’on pouvait craindre qu’un nouveau carton blanc contre un chalonnais pour jeu dangereux (69’) pouvait inverser la tendance de cette rencontre il n’en fut rien grâce à l’interception de passe de Lebeault qui après une chevauchée de 40 mètres aplatissait le cuir dans l’embut visiteur (Chalon 25 – Rillieux 15, 74’). Essai qui ne sera pas transformé par Genevois, le ballon s’écrasant sur le poteau avant de revenir en jeu. C’est d’ailleurs sur ce score que l’arbitre sifflera la fin du match !

Analyse journalistique : Toute l’équipe de Chalon est à féliciter sur ce match pour avoir renverser la vapeur d’un match que l’on croyait bien mal engagé pendant les 15’ premières minutes. Néanmoins, il serait peut-être judicieux à l’avenir pour la suite du championnat que ce soit à domicile ou à l’extérieur d’arrêter de se faire sanctionner systématiquement par des cartons inutiles qui sanctionnent toute l’équipe !

En lever de rideau l’équipe B de chalon s’est fait corriger par Rillieux 19 à 46

Le photoreportage info-chalon.com

J.P.B