Handball. Nationale 3 Masculine - Poule 6 : l'ASHBCC retrouve la Maison des Sports avec une victoire (29-24)

Et qui dit nouvelle année, dit nouveaux entraîneurs pour le club en les personnes de Audrey Col et Samy Taj qui remplacent Nicolaï Pannetier, suite à la rupture conventionnelle de son contrat.

Pour la 12ème journée de championnat de Nationale 3, ce samedi 4 février, face à l'HBC Franois, les Bleus et Blancs ne devaient pas tomber dans la facilité.

Nos Chalonnais se devaient de faire la différence face à l'avanrt-dernier du classement dans l'optique d'intégrer le milieu du tableau.

Durant les dix premières minutes, on a assisté à un match serré et tout allait à cent à l'heure. Dans la deuxième partie de cette première mi-temps, c'est soutenus par plus de 300 personnes et l'emblématique speaker du club, Hervé Maillot, que le pivot capitaine, Quentin Cléaux, et ses coéquipiers vont creuser l'écart et virer en tête à la mi-temps (14 à 11).

Au retour des vestiaires, les visiteurs étaient bien décidés à ne pas céder et à se laisser distancer. C'est qu'ils étaient venus dans la Cité de Niépce avec la ferme intention de l'emporter. Ainsi, dans un baroud d'honneur, ils parviennent à égaliser à la 38ème minute sur le score de 16 à 16.

Dans les 5 minutes qui suivent, le portier adversaire va même donner de l'espoir à son équipe. Mis en difficulté, les Chalonnais ne sont pas à l'abri d'un retour des Franois.

Dix minutes plus tard, c'est piqué au vif l'ASHBCC va se donner de l'air et s'imposer sur le score de 29 à 24, douchant les espoirs des visiteurs.

Avec cette victoire, les Bleus et Blancs équilibrent son bilan avec 6 victoires et 6 défaites.

On pouvait noter dans les tribunes, la présence de Bruno Rochette, le conseiller municipal délégué aux sports.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati