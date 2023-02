Des médailles et des titres de champion de Saône-et-Loire pour les archers chalonnais

Le clin d'oeil info-chalon

Un concours spécial Jeunes était organisé à Gueugnon le weekend du 4 et 5 février 2023. Cinq jeunes archers débutants ont participé au concours, et grâce à leurs performances changent de niveau après les qualifications et reviennent avec 3 médailles.

2 médailles d’Or pour Timothée Leclerc et Lucas Donet et une médaille de bronze avec Justine Planté.

8 autres archers ont participé aux championnats de Saône-et-Loire et reviennent avec 2 titres et 5 médailles.

Résultats des Championnats de Saône-et-Loire :

Médailles d’Or : Julie Serpillon et Axelle Fraisse

Médaille d’Argent : Bénédicte Bruneau

Médaille de Bronze : Célia Moiroux et Florian Richard

Félicitations à tous ces champions !