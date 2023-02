20 bougies pour Les Lycéades !

Les Lycéades ont eu lieu en fin de semaine dernière à l’Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône et ont rassemblé plus d’une centaine d’élèves !

Très bel anniversaire pour Les Lycéades qui poursuivent avec toujours autant de succès l’objectif de rassembler les élèves de Première et de Terminale option Théâtre de tout le département à l’Espace des Arts pour deux jours de rencontre, d’échange et d’ateliers. Au programme notamment, une pièce de théâtre ; cette année, c’est ‘Le Firmament’ qui a été choisi puisque la marraine de cette édition 2023 n’était qu’autre que Chloé Dabert, sa metteuse en scène également comédienne formée au Conservatoire national supérieur d’art dramatique à Paris (CNSAD), qu’ils ont pu rencontrer.

Info-Chalon s’est immiscé vendredi après-midi à deux restitutions des travaux de cet événement initié, il y a 20 ans, par l’Espace des Arts et soutenu par le Rectorat de Dijon, l’Inspection Académique et le Conseil Régional Bourgogne Franche Comté. Le thème retenu, cette année ‘Comment jouer sa partition dans le groupe’ a donné lieu à de très surprenantes restitutions tant le talent des jeunes comédiens était au rendez-vous.

Au total, c’est plus d’une centaine d’élèves qui se sont appropriés l’Espace des Arts, encadrés par leurs professeurs : Émeline Seghetto, Coordinatrice Éducation nationale des Lycéades et Éric Malnoy (Lycée Hilaire de Chardonnet de Chalon-sur-Saône), Fabienne Rivat ( Lycée René Cassin de Mâcon), Nathalie Laurent (Lycée Julien Wittmer de Charolles), Arnaud Jacob (Lycée Léon Blum du Creusot) Claire Buatois (Lycée Henri Vincenot de Louhans) et par des artistes intervenants : Gaëlle About, Renaud Diligent, Alain Fabert, Mamou Foldyna, Parelle Gervasoni, Julie Roux, Fabien Waltefaugle.

