RETRAITES - Alain Joyandet se dit " satisfait des avancées obtenues par Les Républicains"

Communiqué de presse

Alain Joyandet l’a publiquement annoncé à plusieurs reprises la semaine dernière : il ne votera pas la réforme des retraites proposée par le Gouvernement si des améliorations en termes de justice sociale ne sont pas retenues. Alors que le débat parlementaire a débuté hier après-midi pour se poursuivre jusqu’au 17 février prochain à l’Assemblée nationale avec l’examen de 20 433 amendements, Elisabeth Borne a déjà annoncé que les propositions effectuées par les Républicains seraient retenues dans le texte final. Le point que le Sénateur de la Haute-Saône considérait comme le plus injuste concerne la situation « des personnes qui ont commencé de travailler avant 21 ans ». Dans le texte initial, elles auraient dû travailler jusqu’à 64 ans et cotiser 44 annuités au lieu des 43 années exigées. La Première ministre a tenu compte de cette demande de la droite et a annoncé que les personnes ayant commencé à travailler entre 20 et 21 ans pourront partir à la retraite à 63 ans, et non 64 ans. « Au-delà du fait que c’était une demande forte des Républicains depuis le début, je suis satisfait de cette avancée sociale pour les personnes concernées » précise Alain Joyandet.

De façon générale, avec constance et responsabilité, « la droite a obtenu des avancées très importantes pour que la réforme des retraites soit beaucoup plus juste socialement et la moins brutale possible », tient à souligner le parlementaire vésulien. En ce sens, la réforme a été atténuée avec l’abaissement de l’âge légal de départ à la retraite de 65 à 64 ans. De plus, les petites retraites seront revalorisées à 1 200 euros bruts pour une carrière complète. Parallèlement, une proposition de loi a été adoptée définitivement par le Sénat la semaine dernière pour que le calcul de la retraite de base des non-salariés agricoles soit effectué en fonction des vingt-cinq années d'assurance les plus avantageuses, comme pour les salariés ou les indépendants, à compter de 2026.

Cependant, pour le Sénateur haut-saônois, « nous en avons encore sous le pied et défendrons d’autres mesures pour que la réforme des retraites soit la plus cohérente possible ». A ce titre, les Républicains comptent défendre plusieurs amendements afin - notamment - de lutter contre la fraude aux retraites à l’étranger, avec le versement des pensions de retraite exclusivement sur des comptes français ou européens. Enfin, la nécessité de relancer une grande politique de la famille sera également défendue, car « toute l’économie générale du système de retraite français repose dessus. Ne pas parler de la natalité à l’occasion de la réforme des retraites serait passer à côté de l’essentiel », souligne Alain Joyandet.