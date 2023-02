Pour la Saint Valentin, l’amour est partout ! Parlez-en à votre fleuriste ‘Un Eté à la Campagne’

Le clin d’œil info-chalon.com

Des fleurs pour la personne qu’on aime. Pour les romantiques d’un jour ou de toujours … vous retrouverez en magasin de nombreuses idées qui feront plaisir à votre moitié.

Bouquets de fleurs coupées, fleurs séchées et stabilisées, compositions, plantes vertes et fleuries toutes plus belles les unes que les autres.

Le magasin sera ouvert le lundi 13 février de 9h à 19h et le 14 février de 7h30 à 19h30.

Vous pouvez nous contacter par téléphone au 03.85.42.95.37 pour vos commandes.

Un été à la campagne, 7 rue du pont, 71100 Chalon sur Saône.

Publi-information