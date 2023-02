AVIS DE DECES - Monsieur Daniel MAITREJEAN

CHALON-SUR-SAÔNE



Ses frères et soeurs ;

ses neveux et nièces ;

ainsi que toute sa famille et ses amis,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Daniel MAITREJEAN

à l'âge de 82 ans.

Ses obsèques seront célébrées le vendredi 10 février 2023 à 10h30 en l'église du Sacré Coeur.