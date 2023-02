Les adhérents du Tai Chi Taoïste ont fêté le nouvel an chinois

Les membres bourguignons du Tai Chi Taoïste venant de la section de Chalon-sur-Saône qui pratiquent tous les mardis et jeudis à la Maison des Sports, des sections de Saint-Prix-lès-Arnay et Nolay, se sont réunis fin janvier pour honorer le nouvel an chinois. Au programme Tai Chi et au menu des mets succulents confectionnés par les membres de l’association. Le canard laqué avec patience durant plusieurs jours a eu du succès dans les assiettes, tout comme les desserts également proposés par les membres du Tai Chi.

Ce moment très convivial de partage et apprécié de tous a permis également à l’instructrice d’expliquer les traditions chinoises, notamment le festival des lanternes.

SBR - Photos : Tai Chi Taoïste