Des équipements électriques dangereux ?

Les objets électriques sont omniprésents dans notre quotidien. Autant dire que le bilan 2021 publié récemment par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a de quoi inquiéter ! En effet, les contrôles réalisés cette année-là auprès des 600 entreprises ont révélé un taux de 25 % d'anomalies par rapport à la réglementation. Les quelque 1 520 références de produits ciblés concernaient en priorité les blocs d'alimentation, les cafetières, bouilloires et théières électriques, ainsi que les sèche-linge domestiques à tambour.



Or, à l'heure du bilan, la DGCCRF indique que « près de la moitié des irrégularités relevées concernaient la sécurité des produits électriques ». Si le plus souvent les problèmes portaient sur la bonne information du consommateur et des soucis d'étiquetage, une centaine d'équipements douteux ont été testés et analysés en laboratoire. Et justement, « 80 % des produits prélevés se sont révélés non conformes, dont plus d'un tiers étaient également dangereux ». Choc électrique avec un bloc d'alimentation, brûlure avec une cafetière ou risque d'enfermement d'un enfant ou d'un animal dans un sèche-linge, les dangers relevés ne sont pas anodins ! La DGCCRF a donc dressé bon nombre d'avertissements et injonctions, tandis que 17 procès-verbaux ont été transmis à la justice. Des suspensions de commercialisation et saisies de produits dangereux ont en outre été réalisées. Malgré tout, la Répression des fraudes conclut sur une note positive puisque « malgré des taux d'anomalies, de non-conformités et de dangerosité encore élevés, des améliorations ont été observées par rapport aux précédentes enquêtes ».



J.P.

