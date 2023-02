L'Association Chalonnaise de Foot, une famille qui retrouve un second souffle

L'assemblée générale de l'ACF a permis de revenir sur tous les temps forts pour le club, y compris les plus malheureux notamment la descente en D1 pour des raisons administratives. Plus de détails avec Info Chalon.

Avec 180 licenciés, l'Association Chalonnaise de Foot (ACF) est un des clubs de football les plus dynamiques du Grand Chalon.

Mecredi 8 février, 19 heures pétantes, c'est au réceptif du Stade Léo Lagrange que le bureau de l'ACF tenait son assemblée générale, à l'invitation de Driss Essabar, depuis 14 ans le président du club.

Étaient notamment présents à ses côtés, Rachid Kassi, Khaled Nouni, Farouk Bousafsaf, Rachid Tajedine, David Edmont, le directeur de la STAC, et Philippe Finas, l'adjoint au maire en charge des sports, représentant Gilles Platret, le maire de Chalon-sur-Saône.

Quant à Dominique Melin, la vice-présidente du Grand Chalon en charge des sports, représentant Sébastien Martin, le président du Grand Chalon, elle était excusée.

Décidé à tourner la page sur ce qui est à l'origine de la desente du club en D1. Un coup du sort qui a mis du plomb dans les ailes du club et qui auraient pu en décourager plus d'un mais c'est mal connaître l'opiniâtreté de Driss et l'attachement quasi-viscéral des licenciés pour leur club que d'aucuns voient comme «une grande famille».

«Je ne veux pas revenir sur le passé suite à notre descente en D1», déclarera sans ambage le président de l'ACF qui ne voulait pas raviver une plaie encore vive dans le cœur des licenciés.

C'était aussi l'occasion de mettre en lumière le rôle social actif du club auprès de la jeunesse des quartiers prioritaires de la Ville (QPV).

«Notre club est riche de par sa diversité, ses résultats et ses actions citoyennes notamment pendant les vacances scolaires auprè de la jeunesse»

Louant l'excellent partenariat noué avec Florent Cotre de l'Académie du Foot et son équipe, Driss a tenu à rappeller que sur les 180 licenciés, une centaine d'entre eux sont des jeunes, signe évident du dynamisme et de l'attractivité du club.

L'ACF, c'est aussi une belle école du foot.

C'était aussi l'occasion de remercier les soutiens du club, en premier lieu Dominique Melin et le Grand Chalon, Philippe Finas et la Ville, David Edmont et la STAC, Thierry Thévenet et l'OMS.

Le président du club tenait également à souligner le rôle prépondérant d'Hénia Ferradj et Karim Animi qui «ont toujours été à ses côtés dans l'ombre».

Autre point sur lequel nous reviendrons prochainement dans nos colonnes, l'ACF prépare un dossier complexe afin d'obtenir un agrément pour employer des jeunes en service civique.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati