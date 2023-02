Quand l'envie de changement l’emporte, Florence a tout abandonné pour devenir épicière ambulante.

Un peu plus de deux ans que Florence Folléat, encore directrice du tribunal judiciaire de Chalon, avait en tête de changer de vie. Elle s’est posée la question ultime : « Qu’est-ce que tu voudrais faire ?» Florence fait partie de ces personnes qui ont besoin de lien social, de rencontrer des gens, elle est toujours de bonne humeur. Cet état d’esprit, elle le tient de ses parents. La désertification des commerces dans les communes, elle l’a constaté comme beaucoup de personnes et son choix de devenir commerçant ambulant, c’est l’association de tout ça, l’envie de liberté et quelque part de rendre service à la population en passant dans certaines communes avec son camion épicerie.

Après toutes les démarches administratives, après avoir fait le tour des villages et rencontré les maires, elle va cibler les points où elle va poser son camion et faire le trajet et le planning des arrêts. L’acquisition d’un véhicule dédié, le choix des produits à embarquer et voilà notre épicière prête pour sa première tournée le mardi 7 février.

Afin de remercier tous ceux qui l’ont aidé et qui ont confiance dans son projet, Florence a fait une petite réception samedi 4 à la salle des Charmilles de Châtenoy le Royal, aimablement prêtée par la mairie. Elle avait invité Vincent Bergeret maire de la ville et tous ses collègues du conseil municipal ainsi que les maires des communes où elle va faire un arrêt, des amis, des anciens collègues de travail… et très important les producteurs locaux de Châtenoy comme le GAEC du Grand Coppis et le GAEC Galoche.

« J’ai reçu un très bon accueil des maires, certains habitants ont même fait la distribution des flyers. Je remercie Vincent pour le prêt de la salle, les maires de m’avoir reçu, Stéphanie, Anne-Laure… et plus particulièrement Kammal qui a été à mes côtés et qui m’a apporté une aide pour tout (création des flyers, encouragement…).

J’ai privilégié la vente de produits locaux, sur Châtenoy la viande de bœuf de chez Stéphanie Peulson, les produits laitiers d’Anne-Laure et Cédric Galoche, les carottes-poireaux- pommes de terre de St Marcel, des PEP71… Ma devise, c’est vendre mais pas à n’importe quel prix, à un prix raisonnable, à la portée des petites bourses. »

Mardi matin c’était le jour J.

Départ de chez elle, à bord du camion "comme un petit coquelicot, l’épicerie de Flo" pour une première halte de la journée à Saint Hélène. L’accueil est chaleureux et la quinzaine de personnes présentes attendaient que le hayon latéral du camion s’ouvre pour enfin découvrir tous les produits. Une fois les clients servis, il ne faut pas perdre de temps et reprendre la route pour arriver à 10h00 à Jambles et servir les quelques clients.

Prochain village, Saint Jean de Vaux, les clientes s’impatientent, se questionnent « Notre Flo va-t-elle venir, ha c’est bien, ça va redonner un peu de vie au village… »

Son arrivée est faite à l’ancienne avec les coups de klaxon pour avertir les habitants. Ouverture du magasin ambulant et les clients font leurs courses, légumes, jambon…, Monsieur le Maire est présent et très content d’avoir une nouvelle épicerie dans son village. « A St Jean de Vaux, il ne reste plus que la boulangerie, le boucher-charcutier et l’épicerie sont fermés depuis un bon moment… » explique le premier magistrat de la commune.

Le périple de la journée continuera sur St Mard de Vaux, St Denis de Vaux, Barizey pour terminer à 15h00 à Moroges.

Ses tournées se feront le mardi, mercredi, jeudi et vendredi.

C’est un courageux challenge, Info Chalon souhaite à Florence une pleine réussite. Le retour aux sources est certainement l’avenir et passe par une prise de conscience collective.

C.Cléaux