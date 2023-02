Les parents, élus au conseil d’administration des écoles de Saint Rémy invités à prendre un repas au restaurant scolaire de l’Escale.

La crise sanitaire avait bien perturbé les habitudes et le repas pris en commun par les élus et les parents d’élèves du CA des écoles avait purement et simplement été annulé.

Cette année enfin, le retour à une certaine normalité a permis de retrouver les traditions. C’est ainsi que ce vendredi 3 février Florence Plissonnier maire de St Rémy, Brigitte Martin adjointe aux affaires scolaires, David Desroches chef de service enfance/jeunesse/vie scolaire et Mélanie Legée directrice générale des services ont reçu, au restaurant scolaire de l’Escale, les parents élus au conseil d’administration des écoles.

Les parents invités ont pu découvrir et mieux connaitre les repas servis aux enfants, repas dont le chef Philippe Borges et son second Louis Seveno prêtent toute leur attention. Ils surveillent l’équilibre alimentaire, la confection à base de produits locaux et issus des circuits courts le plus possible.

Ce sont 270 repas servis par jour pour une production de déchets inférieure à 750 g, ce qui représente sur une année 45000 repas scolaires et extrascolaires. Le "si peu de déchets" est le retour d’un apprentissage sur le mieux manger, les choix du chef de cuisine et la notion de : je ne prends pas plus que je vais pouvoir manger.

C.Cléaux