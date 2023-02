En attendant Baume les Dames ce dimanche, Givry-Cheilly a remporté la mise face au RC Ordon

L'Entente Givry-Cheilly s'est imposée contre le RC Ordon (89) dimanche dernier au stade François Bertheau à Givry sur le score de 53-17 (24-10 à la mi-temps). A l'issue du match, le coach Jonathan Guénard s'est livré à sa petite analyse personnelle à chaud, "une bonne entame de match, et on très vite scoré avec la pression idéale. Le point noir ? un passage à vide en début de deuxième mi-temps et des placages manqués. L'accélération en milieu de deuxième temps a permis d'asseoir la victoire. On s'est fait un peu bousculer en mêlée fermée, sans perdre de ballons sans compter le mal à se dégager de notre camp en deuxième mi-temps. " L'équipe a su tirer les enseignements de la précédente rencontre en renforçant le collectif. A souligner la belle prestation de la troisième ligne et notamment de l'arrière Givrotin Bastien Parise.

Ce dimanche, l'Entente reçoit le premier Baume-les-Dames (US Baumoise Rugby, au stade de Cheilly) et il faudra sans doute en faire beaucoup plus pour gagner.