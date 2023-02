Pour la Saint Valentin offrez un coeur 'Cheese Cake Cookiz' de la Mie Caline

La boulangerie pâtisserie « La Mie Caline », située 2 Place du Général De Gaulle à Chalon-sur-Saône est un lieu incontournable pour les gourmands.

Dans cet établissement où l’accueil est chaleureux, on vous propose toute une gamme de produits à consommer sur place ou à emporter tels que sandwichs, pâtisseries, viennoiseries, pains mais aussi un service traiteur avec pizzas, quiches… Vous avez également la possibilité de commander des produits de traiteur pour des buffets.

Sur place Katia et Christophe Cotty, gérants du magasin depuis le 1er avril 2018, assistés de leurs employés s’emploient à donner satisfaction à leur clientèle avec un service de qualité qui allie le sens de l’accueil et rapidité.

A l'occasion de la Saint Valentin poussez les portes de ‘La Mie Caline’ et offrez à l'être aimé (e) le délicieux coeur 'Cheese Cake Cookiz' (biscuit de cookie, fromage blanc et nombreuses pépites de chocolat blanc et noir)!

La boulangerie pâtisserie « La Mie Caline » située 2 Place du Général de Gaulle à Chalon-sur-Saône, est ouverte de 6 heures 30 à 19 heures du lundi au dimanche. Renseignements Tél 03 85 93 58 80

Publi-information