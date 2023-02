Rugby : Chatenoy le royal reçoit Saône Seille ce dimanche 12 février

Pour cette troisième journée de la phase Retour le Chatenoy Rugby Club reçoit l’équipe bressane de Saône Seille (Simandre), 7e au classement de Championnat de Promotion d’Honneur, alors que les Châtenoyens sont bons derniers de la poule.

Il faut dire que les deux premiers matchs de la phase retour ont été pour le CRC deux moments de vraie galère avec une défaite à Chenove et une impossibilité de jouer à Cluny faute de pouvoir aligner un effectif.

Reprendre des points et du moral

Bien sur que cela a mis à mal le moral des joueurs et des dirigeants, mais le CRC a de la ressource et devrait le prouver pour les prochains matchs à la maison ou en déplacement. Certes le club, qui est un peu le petit poussin de la poule, pensait pouvoir atteindre un meilleur classement à l’issue de la phase Aller et se trouver dans le ventre mou pour assurer son objectif qui est le maintien.

Ce qui est certain pour ce dimanche, le club peut aligner ses deux équipes Seniors ( A et B) ce qui n’est pas évident pour trois autres clubs de la Poule avec leurs équipes B largement Forfait et comptabilisé en fin de saison.

Le CRC veut surtout se remettre dans le bon sens et faire voir qu’il a un niveau de jeu et des joueurs volontaires, qui veulent surtout oublier ce piteux arbitrage lors du match contre Chenove, pour lequel il fallu se battre pour avoir et obtenir des explications, ce qui est regrettable car l’esprit du rugby est avant tout de bien respecter les décisions arbitrales, sauf quand celles-ci sont injustes au regard des faits.

Aller chercher des résultats positifs

Par ailleurs le report du match de Cluny prévu le 22 janvier et reporté au 5 février, qui était un dimanche de repos dans le calendrier initial, a entrainé des absences pour vacances de joueurs qui se sont complétées par une infirmerie de 18 joueurs, d’ou l’impossibilité d’aller jouer et le CRC a eu match perdu.

Les faits sont là et les joueurs sont bien décidés à prouver qu’ils valent mieux que ces évènements peuvent laisser penser ou parler. Alors pour ce dimanche 11 février, les équipes A et B seront sur le pré de Charréconduit et visiblement plein d’envie de faire au mieux et d’aller chercher quelques points pour améliorer le classement.

La météo sera au beau fixe demain après-midi, les dirigeants et les joueurs souhaiteraient voir un large public autour de la main courante pour soutenir dès 13h30 l’équipe B et pour le coup d’envoi à 15 de l’équipe A

JC Reynaud