Les Amis de Crissiacum en Assemblée Générale samedi 11 février à la Maison Louis Verpiot à Crissey.

L’association les Amis de Crissiacum a été constituée officiellement le 14 novembre 2013, pour préserver le patrimoine écrit, bâti et vivant de la commune de Crissey. L’association a 10 ans d’existence cette année. L’association qui compte une trentaine de membres était bien représentée pour cette AG ordinaire.

Maurice Girardot, président de l’association, a remercié de leur présence Pascal Boulling maire de Crissey, Catherine Lauriot adjointe en charge de la Vie Associative et des Solidarités, Marie-Christine Oudot l’élue référente, les élus, les habitants et les membres de l’association. Quelques membres du CA ainsi qu’un des vérificateurs aux comptes étaient excusés.

C’est Jean-Paul Bonin, ancien maire, qui a eu l’idée de créer cette association, avec Claude Picard comme présidente. Jean-Paul Bonin avec Gabriel Michelin, Gérard Billon, Jean Schuck et Catherine Liénard furent les premiers adhérents comme l’a rappelé Maurice Girardot dans son rapport moral. Il a mis en avant le rôle important des associations patrimoniales dans les communes, tout en précisant que rien ne peut se faire sans le soutien des municipalités. Il en a profité pour remettre une fois de plus le sujet de l’église et la nécessité de mettre en place un plan de restauration pour ne pas laisser se dégrader encore plus ce monument.

Dans son rapport moral, le président s’est exprimé pour rappeler quelques fondamentaux : « Tout à l’heure, lors de la présentation de nos projets pour l’année 2023 et ils sont nombreux, vous verrez que souvent des thèmes reviennent d’année en année : la réfection de l’église, par exemple.

Dans un village, ce ne sont pas que les vieilles pierres, les vieux bâtiments, c’est l’ensemble des biens culturels matériels et immatériels : c’est l’ensemble des monuments historiques, vestiges archéologiques, ensembles bâtis ruraux, lieux de mémoire, mais aussi les paysages culturels, les sites naturels, les réserves de flore ou de faune… Pour œuvrer à la préservation de tout cela, la volonté et l’implication de notre association ne suffit pas, cela nécessite un maire très sensibilisé au sujet, une implication municipale entière notamment pour certains chantiers et le soutien sans faille des élus… Mais les choses ne se font pas toujours naturellement, il faut toujours insister, revenir à la charge, rappeler, convaincre. Mais mes récents échanges avec Pascal Boulling me mettent en confiance et me laissent plein d’espoir…

Pour conclure ce rapport moral, je suis un président heureux d’œuvrer dans cette association où règne une ambiance à la fois sérieuse et à la fois festive dans le travail. N’oublions pas : aujourd’hui c’est déjà le passé de demain et comme disait Winston Churchill : « un peuple qui oublie son passé n'a pas d'avenir » Longue vie aux Amis de Crissiacum »

Jean-François Fauvey, secrétaire, a énoncé les différentes activités et actions menées durant l’année 2022 : nettoyage des lavoirs, déambulation bucolique avec la participation des écoles, journées du patrimoine…, le marché gourmand qui a attiré 500 visiteurs…visite du château médiéval en construction avec les outils utilisés à l’époque (au ¾ achevé), édition de la revue La gazette des amis de Crissiacum… Des échanges sur certains des points abordés ont eu lieu entre les membres du bureau et les élus.

Chantal Choux, trésorière, a montré des finances saines qui permettent à l’association de financer certaines actions patrimoine comme l’exposition de photos anciennes. Ce rapport financier a fait l’objet comme les autres rapports de l’unanimité des membres, les absents ayant donné pouvoir pour cette AG. La trésorière a reçu les félicitations du maire pour la tenue des comptes.

Le président a repris la parole pour présenter les projets 2023 et l’association ne manque pas d’idées, voyages, journées du patrimoine, animations Terre de jeux 2024 avec un grand rassemblement à Gergy, manifestation sur le site du champ de courses…

Avant de passer à l’élection du CA, il a passé la parole aux élus ce qui a été relativement rapide, ceux-ci avaient échangé sur les sujets abordés au cours de la séance.

L’élection s’est faite à main levée pour simplifier et le CA a été réélu moins un membre démissionnaire mais se maintenant comme membre de l’association.

Le président, pour bien terminer cette matinée, a invité toutes les personnes présentes à venir prendre le verre de l’amitié.

C.Cléaux