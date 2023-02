AVIS DE DECES - Monsieur Henri DOURY

GERGY



Josette, son épouse ;

Géraldine et Andrew,

sa fille et gendre ;

Yuna, Finn,

ses petits-enfants chéris ;

ainsi que toute la famille et ses amis, ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Henri DOURY

survenu le 6 février 2023,

à l'âge de 81 ans.

Ses obsèques civiles seront célébrées le jeudi 16 février 2023, à 9h15, en la salle de cérémonies du crématorium de Crissey.

Pas de plaques.

Une urne à dons sera à votre disposition pour l'association des pièces jaunes.

La famille remercie les

infirmières libérales de Gergy, Charline, et le personnel du centre hospitalier de Chalon-sur-Saône pour leur dévouement et leur gentillesse.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.