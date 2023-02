AVIS DE DECES - Madame Madeleine MUGNIER née VOLA

CHALON-SUR-SAÔNE - SAINT-RÉMY



Alain et Micheline MUGNIER,

son fils et sa belle-fille ;

ses petits-enfants ;

ses arrière-petits-enfants ;

ses neveux et nièces,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Madeleine MUGNIER

née VOLA

survenu le 5 février 2023,

à l'aube de ses 94 ans.

Ses obsèques civiles auront lieu le 16 février 2023,

à 11h15, au crématorium

de Crissey.

Ni fleurs, ni plaques,

ni couronnes.

Nous rappelons à votre

souvenir, son époux

Monsieur Robert MUGNIER

décédé en 2009.