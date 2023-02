REPAS À 1 EURO DES ETUDIANTS - Le député de Saône et Loire, Louis Margueritte explique sa position

J’ai pris connaissance de la tribune de La France Insoumise me reprochant de ne pas avoir voté le repas à 1euro pour tous les étudiants.



Je souhaite y répondre même si cette décision donnera l’impression d’avoir à me justifier.



Il est vrai qu’à cet instant précis j’avais l’honneur de mener une audition à l’Assemblée nationale dans le cadre de la mission d’information sur le partage de la valeur dont je suis le rapporteur avec ma collègue écologiste Eva Sas. Un sujet d'importance puisque les organisations syndicales et professionnelles ont scellé un accord sur ce sujet, nous en reparlerons.



Oui, les députés de la majorité à laquelle j’appartiens se sont opposés à la proposition de loi du groupe socialiste visant à assurer le repas à 1€ pour tous les étudiants. Cette proposition visait à élargir à tous les étudiants alors que nous considérons qu'il faut faire porter les aides et soutiens vers ceux qui en ont besoin.



Oui, lors de la crise sanitaire, et pour répondre à une situation d’urgence exceptionnelle, nous avions mis en place ce dispositif. C'est donc bien nous qui l'avons mise en place et pas ceux qui prétendent tout et leur contraire.



Oui, depuis 2021, son périmètre s’est recentré sur celles et ceux qui en ont le plus besoin, à savoir les étudiants boursiers et les étudiants en situation précaire.



Oui, en 2022, ce sont 19 millions de repas à 1€ qui ont ainsi été distribués par les CROUS soit une compensation de l’Etat à hauteur de 50 M€ par an.



Oui, pour 2023, cette enveloppe est sanctuarisée, et je m’en réjouis.



Oui, nous allons continuer à travailler sur ce sujet en faisant évoluer les critères d'attribution des bourses.



Oui, nous avons été la majorité qui avons mis en place en 2019 le dispositif de la « cantine à 1€ », une aide financière est accordée aux communes rurales défavorisées de moins de 10.000 habitants, qui instaurent une grille tarifaire progressive pour les cantines de leurs écoles primaires. En 2022, le tarif social d’1€, permettant de recevoir l’aide de l’Etat de 3€, est attribué aux familles dont le quotient familial est inférieur ou égal à 1000€.



C’est cela l’équité et c’est cela qui mène mon action publique.



Oui, je la choisirai toujours lorsqu’elle permet d’accompagner les plus fragiles. C’est le cas.



Louis Margueritte.

Député de Saône et Loire