Hogwarts Legacy, le jeu que tous les fans d'Harry Potter attendaient

C'est peu dire qu'Hogwarts Legacy était attendu. Le titre développé par le studio Avalanche pour le compte de la Warner suscitait de fous espoirs auprès des innombrables fans d'Harry Potter depuis de longues années déjà. Il faut dire que la promesse initiale donne l'eau à la bouche. Hogwarts Legacy, RPG en monde ouvert, place le joueur dans la peau d'un étudiant de Poudlard, qui détient la clé de mystérieux secrets mettant en péril l'intégrité du monde des sorciers. En bon élève de l'une des quatre célèbres écoles, le héros devra à la fois suivre sa scolarité dans la prestigieuse école des sorciers, tout en protégeant ses amis de la sinistre menace. Le fait que le studio n'ait pas l'expérience des géants du secteur et que leur budget fut limité laissait planer quelques doutes sur la réalisation. Les premières minutes de jeu dissipe toutes les interrogations. Hogwarts Legacy transpire l'amour pour l'œuvre de J.-K Rowling et se montre d'une grande générosité. Quel bonheur d'évoluer dans ces lieux mythiques qui ont forgé l'imaginaire d'une génération entière. La mise en scène et la réalisation sont d'une grande qualité, la bande-son remarquable, tandis que l'aventure et l'évolution dans Poudlard sont remarquablement immersives. Une réussite sur toute la ligne et, sans doute déjà, le jeu de l'année.



TOUS LES SUJETS MAGAZINES SUR INFO-CHALON