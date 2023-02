Un regroupement Benjamins/Minimes prometteur au Dojo de la rue de la Paix !

A l’initiative de Johnny POTET, responsable du Groupe Avenir 71 et professeur du Club du Creusot et de Yann DU CLOSEL, co-responsable de la commission sportive 71 et professeur du Judo Club Chalonnais, un regroupement de plus de 80 benjamins/minimes s’est mis en place dans la journée du 13 février.

Le Dojo de la rue de la Paix était donc bien rempli et a accueilli les délégations du département de Saône et Loire mais aussi de Côte d’Or, de la Nièvre, de l’Allier ainsi que jeunes venus du Dojo Romanais, un club de la Drôme !



Cette journée d’échanges sportifs a permis à chacun des jeunes de retravailler les reprises d’initiatives au sol et de peaufiner les placements techniques sur la partie debout. Beaucoup de combats ont été mis en avant afin de travailler les automatismes. Une bien belle journée où tous les acteurs sur le tatami ont su se donner à fond et repartir avec la satisfaction d’avoir su puiser dans l’effort !