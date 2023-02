Aide d’urgence après le séisme en Turquie et en Syrie : appel aux dons

Le terrible séisme qui a frappé la semaine dernière la Turquie et la Syrie, et dont le bilan humain enfle de jour en jour, a suscité un esprit d’entraide sur notre territoire.

À l’initiative d’un groupe d’amis et de familles franco-turques alertées par leurs contacts sur place, une collecte est rapidement mise en place pour venir en aide à une population en détresse. Le lieu de stockage est choisi, à Lux (adresse en annexes).

C’est une course contre la montre qui est engagée depuis 7 jours : collecter en un minimum de temps le plus de produits possible. Tout devient possible grâce à vos dons.

Quels sont les besoins ?

Les produits de première nécessité :

– Alimentation : denrées alimentaires non périssables (type conserves de légumes, de poisson, pâtes, riz, légumineuses, sucre, lait, café, thé, biscuits, barres de céréales, lait en poudre pour bébé, etc.).

– Hygiène : dentifrice, brosse à dent, shampoings, savon, coton, pansements, ciseaux, scotch médical, sacs poubelle, biberons, tétines, couches pour bébé, serviettes hygiéniques,

– Campement : tentes, réchauds, bouteilles de gaz, lampes portatives ou frontales, groupes électrogènes, rallonges électriques… Le tout en très bon état, bien sûr.

Neuf si possible : sacs de couchage, plaids, couvertures, serviettes, oreillers, draps…

À noter : les dons de vêtements ayant été nombreux, ils ne sont plus nécessaires.

Un appel aux grandes enseignes de la région est lancé, les responsables peuvent prendre directement contact au : 06 51 01 23 52.

Premier convoi, très prochainement

Un premier convoi doit partir très prochainement. Il est possible de venir déposer vos dons jusqu’à samedi 18 févier, de 8 h à 20 h à l’adresse suivante :

Lieu de dépôt : HEXAGONE ENERGY

16, rue du 19 Mars 1962 – 71100 LUX

Tél. : 06 51 01 23 52

Tous les bénévoles vous remercient par avance pour vos gestes généreux et solidaires. Et ils sont réels.